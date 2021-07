Covid-19: Marcelo diz que positivos vão aumentar mas a parte mais pesada já passou

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou este sábado que, apesar de ser previsível um aumento dos casos positivos, já passou a fase mais pesada da pandemia de covid-19.

Marcelo Rebelo de Sousa falava em Miranda do Douro, à margem das comemorações do Dia da Cidade transmontana, onde manifestou a convicção de que "cá [em Portugal], como na Europa, a parte mais longa e aparentemente mais pesada do processo pandémico já passou".

"Mas, como tudo na vida, as transições finais são sempre uma perturbação, em que as pessoas querem recomeçar a vida em termos económicos e sociais, e essa transição obriga a manter aquilo que é fundamental, que é vacinar, vacinar, vacinar a ritmo muito mais rápido, e também a ter precaução e bom senso, mesmo nesse período que nós achamos que é final", sustentou.

O chefe de Estado português deseja que em relação ao final do processo pandémico se esteja "a falar não de mais meio ano ou um ano", mas "semanas, um mês, um mês e meio mais intenso de vacinação".

"E à medida que isso ocorre vai-se olhando para a realidade. Quanto mais depressa for a vacinação, mais fácil é avançar o fim da pandemia e menos necessárias são outras medidas", insistiu.

EVOLUÇÃO DA VACINAÇÃO EM PORTUGAL