Advogado não falou com Vieira sobre substituição por Rui Costa

Sobre a substituição na presidência do Benfica, depois de Vieira ter suspendido o exercício de funções na sexta-feira, Magalhães e Silva vincou que, apesar de não lhe ter falado sobre essa situação, o empresário, de 72 anos, estava ciente do que iria acontecer.

"Tive o cuidado de não lhe dizer. Como ele não tem contacto com os meios de comunicação social ou com qualquer meio externo, é evidente que não lhe dei nota do que se passou entre ontem [sexta-feira] e hoje", afirmou o advogado, em declarações aos jornalistas após o interrogatório conduzido esta manhã pelo juiz Carlos Alexandre, no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa.

O advogado de Luís Filipe Vieira, Magalhães e Silva, admitiu este sábado que não falou com o presidente suspenso do Benfica sobre a substituição na presidência do clube por Rui Costa, mas garantiu que o cliente "conhece a realidade".

"[Luís Filipe Vieira] sabe perfeitamente que, desde que suspendeu as funções, aquilo que devia acontecer era que o vice-presidente do clube passasse a ser o presidente em exercício ou o presidente substituto. É seguramente o que está a pensar, porque ele sabe que o presidente substituto enquanto durar a suspensão de funções é, obviamente, Rui Costa", explicou.

De acordo com um comunicado do Conselho Superior da Magistratura (CSM), o interrogatório do presidente do Benfica suspenso de funções durou quase cinco horas, com início às 09h15 e a sua suspensão pelas 14h11, estando a retoma das diligências agendada para as 15h15.

O advogado de Luís Filipe Vieira declarou à saída do "Ticão" que o interrogatório havia terminado, pelo que agora seguir-se-á a promoção do Ministério Público (MP) e, posteriormente, a reação dos advogados de defesa, mas tal não impede o juiz de instrução Carlos Alexandre de pedir ainda esclarecimentos adicionais, se entender necessário. As medidas de coação dos arguidos serão posteriormente determinadas e conhecidas.

Luís Filipe Vieira, de 72 anos, foi a última das quatro pessoas detidas no âmbito da investigação "Cartão Vermelho" a ser ouvida pelo juiz Carlos Alexandre, antes da aplicação das medidas de coação.

Na sexta-feira, o empresário José António dos Santos foi o primeiro a prestar declarações, durante a manhã, seguindo-se, da parte da tarde, os interrogatórios de Bruno Macedo e de Tiago Vieira, filho de Luís Filipe Vieira.