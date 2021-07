Selo de produção sustentável já está nos supermercados

O selo de produção sustentável, certificação única em Portugal, já pode ser encontrado no mercado, em garrafas de vinho da Herdade dos Grous e da Herdade de Coelheiros, agora com rótulos atualizados.

Com a marca da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), esta distinção reconhece produtores da região que cumpram com as mais de 170 exigências contidas no Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo (PSVA), iniciativa que apela às melhores práticas, contribuindo para aumentar a competitividade.

De acordo com a CVRA, “esta distinção vai possibilitar que o consumidor possa identificar os produtores alentejanos que cumprem com boas práticas de poupança de recursos, que promovam a biodiversidade e utilizem energias renováveis”, além de favorecerem iniciativas que tenham o contributo da própria comunidade na adoção de comportamentos sustentáveis.

“A partir de agora, os consumidores poderão facilmente identificar os produtores alentejanos que, ao longo dos últimos anos, trilharam um caminho que permitiu alterar práticas, continuando a disponibilizar vinhos de excelência e respeitando, sempre, o ecossistema”, sublinha Francisco Mateus, presidente da CVRA, citado em comunicado enviado à Renascença.

A entidade certificadora dos vinhos alentejanos assegura que esta distinção “é uma garantia transversal de que o Alentejo repensa os procedimentos implementados nos campos e adegas”, promovendo e introduzindo “novas práticas ambiental, social e economicamente mais sustentáveis.”

Francisco Mateus classifica a iniciativa de “passo histórico para o setor vitivinícola português”, que demonstra “uma acentuada mudança no modo de pensar a produção sustentável em Portugal.”

O PSVA, iniciativa pioneira no âmbito da qual foi criada a certificação de produção sustentável, conta já com 448 membros associados, que representam mais de 42% da área de vinha do Alentejo. São responsáveis pela produção de mais de 76 milhões de litros de vinho de Denominação de Origem (DO) e Indicação Geográfica (IG)

A certificação é atribuída por quatro organismos certificadores distintos, nomeadamente a Bureau Veritas, Certis, Kiwa Sativa e SGS. Estima-se que, ainda este ano, mais produtores adquiram este reconhecimento.