Porto. Queda de viatura ao rio faz um morto e um ferido

Uma pessoa morreu e outra ficou com ferimentos ligeiros hoje na sequência da queda de uma viatura ao rio na Rua do Ouro, no Porto, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

A viatura ter-se-á despistado e caiu ao rio, causando um morto e um ferido ligeiro.

O alerta para o acidente foi dado às 2h45, segundo o CDOS do Porto.

Às 6h30 estavam no local 16 operacionais, entre Bombeiros Sapadores do Porto, Bombeiros Portuenses, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e PSP, com o apoio de oito viaturas.