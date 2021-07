Novo dia com mais de três mil novos casos e mais nove mortos com Covid-19

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais nove mortos e 3.269 novos infetados com Covid-19. De acordo com o boletim da DGS, de ontem para o hoje o valor do R mantém-se a 1,20, quer a nível nacional, quer no continente. Já a incidência subiu para 247,3 casos por cada 100.000 habitantes a nível nacional e 254,8 no continente.

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista cerca de metade dos novos casos (1.574), seguida do norte (934). O Algarve é a terceira região mais afetada, com 318 casos. O Centro tem 279 novas infeções e o Alentejo 109. Nas regiões autónomas, os Açores registam 41 novos casos e a Madeira 14.

A esmagadora maioria das vítimas mortais, sete, registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo, havendo outra no Norte e a uma no Centro.

O número de internados reduziu ligeiramente, menos quatro casos, existindo agora 599 pessoas internadas com Covid nos hospitais, dos quais 136 em cuidados intensivos (mais seis do que ontem).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 899.295 casos da doença, dos quais 840.297 recuperaram e 17.135 acabaram por falecer.

Ainda segundo informação da DGS, até ao momento já foram administradas em Portugal continental 9.625.694 doses de vacina, sendo que 3.710.093 pessoas já têm a vacinação completa e 5.915.601 já receberam a primeira dose.