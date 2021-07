Menos acidentes e mortos nas estradas nos primeiros quatro meses do ano face a 2020

Nos primeiros quatro meses do ano foram registados 6.515 acidentes com vítimas e 74 vítimas mortais, menos 1.128 e menos 24 mortos, respetivamente, do que em igual período do ano passado, segundo um relatório divulgado esta quinta-feira.

De acordo com o relatório de sinistralidade e fiscalização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) relativo aos primeiros quatro meses do ano (em pandemia de covid-19 e em estado de emergência), foram registados em Portugal continental 6.515 acidentes com vítimas, dos quais resultaram 74 mortos, 444 feridos graves e 7.360 feridos ligeiros.

Os dados da ANSR revelam uma melhoria nos principais indicadores de sinistralidade, comparativamente com o período homólogo de 2010: verificaram-se menos 1.128 acidentes com vítimas (-14,8%), menos 24 vítimas mortais (-24,5%) menos 26 feridos graves (-5,5%) e menos 1.643 feridos ligeiros (-18,2%).

"Se compararmos com o período homólogo dos anteriores cinco anos (2016 a 2020), verificou-se uma melhoria superior à verificada quando comparada com o ano anterior: menos 32,6% nos acidentes, menos 42,7% de vítimas mortais, menos 22,9% de feridos graves e menos 36,6% de feridos leves", é referido no relatório.