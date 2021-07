🔴 Em direto. Governo anuncia certificado ou teste para entrar em restaurantes e hotéis

Veja também:

O Governo decide esta quinta-feira quais os novos passos do desconfinamento, numa altura em que, no semáforo da pandemia, Portugal continua no vermelho com uma incidência acima dos 240 casos por 100 mil habitantes e um valor do R acima de 1.

Segundo a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, a taxa de incidência em Portugal é, até esta quinta-feira, de 254,8 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, e o R(t) está nos 1,20.

A ministra anunciou também que vai ser exigido um certificado em restaurantes e na hotelaria (ao fim-de-semana, nos concelhos de maior risco), ou um teste negativo.

Este certificado digital, que regista se as pessoas estão vacinadas ou testadas, passará a ser exigido em alojamentos turísticos e locais em concelhos de todo o território continental.

Para a restauração, será usado no acesso ao interior dos restaurantes, mas não em esplanadas, e a medida aplica-se entre as 19h00 de sexta-feira e dura o fim-de-semana, e feriados. Esta medida aplica-se aos concelhos de risco elevado e muito elevado.

Mariana Vieira da Silva destacou que o certificado é uma medida "muito significativa" que "aumenta a segurança". "Faz sentido aproveitar mais à medida que temos outros instrumentos de combate à pandemia", disse. A medida não se aplica a crianças com menos de 12 anos e aos trabalhadores do estabelecimento.

Há 60 concelhos com restrições

A ministra anunciou ainda que há 34 concelhos em alerta, por apresentarem pela primeira vez uma incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes (ou 240, em concelhos de maior densidade populacional).