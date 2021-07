Área Metropolitana de Lisboa. 16 dos 18 concelhos em risco muito elevado de contágio

Veja também:

Dezasseis dos 18 concelhos da Área Metropolitana de Lisboa estão entre os 33 municípios sob risco muito elevado de contágio de Covid-19, tal como Porto e Santo Tirso, que passaram a integrar o grupo com medidas mais restritivas.

De acordo com os dados disponibilizados esta quarta-feira após a reunião semanal do Conselho de Ministros, Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Seixal, Sesimbra, Sintra e Vila Franca de Xira estão entre os concelhos de risco de contágio muito elevado, enquanto Setúbal e Palmela estão na lista de municípios em risco elevado.

Na semana passada, dos 18 concelhos que compõem a AML, 13 (Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Odivelas, Oeiras, Seixal, Sesimbra e Sintra) estavam em risco muito elevado e cinco (Alcochete, Montijo, Setúbal, Palmela e Vila Franca de Xira) em risco elevado.

Quanto à Área Metropolitana do Porto (AMP), composta por 17 concelhos, tinha na semana passada apenas o do Porto na lista de risco elevado.

Uma semana depois, o Porto recua no desconfinamento, passando a estar sob risco muito elevado de contágio, assim como Santo Tirso, ambos sujeitos às medidas mais restritivas.

Quanto aos restantes concelhos da AMP, três passam a estar sob risco elevado: Matosinhos, Trofa e Vila Nova de Gaia.

No Algarve, dos 16 concelhos que integram a região, mais de metade (9) continuam a estar em risco elevado ou muito elevado, à semelhança do registado na semana passada, mas com o recuo de alguns para o nível de maior risco.

Com a atualização do mapa de risco, dois municípios algarvios estão em risco elevado, que são Lagoa e Portimão, que já estavam nesta situação a semana passada, e sete estão em risco muito elevado, em que se mantêm Albufeira, Loulé e Olhão e se juntam Faro, Lagos, São Brás de Alportel e Silves.

Em relação à semana passada, os restantes sete municípios do Algarve, designadamente Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Monchique, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António, continuam a estar fora dos níveis de risco elevado ou muito elevado, mas a maioria está em situação de alerta, com a exceção de Alcoutim e Aljezur.

Quanto às 18 capitais de distrito em Portugal continental, três estão risco muito elevado, que são Faro, Lisboa e Porto; cinco estão em risco elevado, designadamente Aveiro, Braga, Santarém, Setúbal e Viseu; e duas estão em situação de alerta, nomeadamente Coimbra e Leiria.

As restantes oito capitais de distrito – Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Portalegre, Viana do Castelo e Vila Real – estão fora do mapa de risco de incidência de Covid-19.

O nível de risco muito elevado é aplicado aos concelhos que registem, pela segunda avaliação consecutiva, uma taxa de incidência de Covid-19 superior a 240 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias (ou superior a 480 se forem concelhos de baixa densidade populacional), enquanto o risco elevado aplica-se aos que registem, pela segunda avaliação consecutiva, uma taxa de incidência superior a 120 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias (ou superior a 240 se forem concelhos de baixa densidade populacional).

Sem impacto nas medidas de desconfinamento, a situação de alerta é para os concelhos que registem, pela primeira vez, uma taxa de incidência superior a 120 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias (ou superior a 240 se forem concelhos de baixa densidade populacional).

Entre as medidas dirigidas aos concelhos de risco elevado e muito elevado está a limitação da circulação na via pública, diariamente, entre as 23h00 e as 05h00.