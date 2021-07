Vacinação Covid. “A nossa aposta neste momento é no alargamento do horário”

Veja também:

O Governo quer alargar o horário dos centros de vacinação. A intenção é assumida pela ministra da Saúde nesta quarta-feira, no Parlamento. Confrontada com as grandes filas de espera existentes um pouco por todos o país, Marta Temido assume a escolha de acelerar a vacinação nas atuais condições: menos conforto, mais rapidez.

E, para atenuar o impacto, “a nossa aposta neste momento é sobretudo no alargamento do horário” dos centros de vacinação.

“Os constrangimentos de agendamento são conhecidos e resultam de um esforço hercúleo de vacinar mais de da confluência de três agendas: os autoagendamentos, os agendamentos centrais e os locais e ainda da 'casa aberta'. São, de facto, três semanas muito difíceis para as quais pedimos a compreensão de todos”, afirmou a ministra.

Marta Temido diz que foi tudo uma questão de escolha. “Poderíamos fazer isto mais lentamente, tudo com hora marcada, tudo com tempos de espera entre utentes, mas neste momento não nos podemos dar a essa possibilidade”, disse.

“Escolhemos fazer assim, porque queremos vacinar mais depressa, mas foi uma escolha”, sublinhou.

Uma corrida contra a Delta

A primazia da vacinação é a resposta contra a propagação da variante Delta do vírus SARS-CoV-2 no território nacional.

“Sabemos que têm sido utilizadas as soluções que, em cada momento, são as mais eficientes”, afirmou a ministra.

“Somos, neste momento, um dos países da União Europeia [UE] que mais vacinas tem administradas. Queremos fazer esta corrida contra a variante Delta através da vacinação e não através de outras medidas que o senhor deputado [Ricardo Batista Leite, do PSD] já referiu e sobre as quais não gostaríamos, de facto, de as ter de suscitar”, acrescentou.