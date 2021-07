Maioria concorda com serviço militar voluntário, mas 40% preferia obrigatoriedade

O serviço militar deixou de ser obrigatório em Portugal em 2004 e a maioria dos inquiridos (59,7%) concorda com este modelo. No entanto, uma "franja relevante" de cerca de 40% mostra preferência por uma prestação militar obrigatória.

Cerca de 60% dos portugueses concorda com o caráter voluntário do serviço militar e 40% defende o regresso à obrigatoriedade, percentagem que aumenta nas faixas acima dos 45 anos, indica um estudo do Instituto da Defesa Nacional.

Quanto ao financiamento das Forças Armadas, 67% dos inquiridos considera "insuficientes" as verbas do Orçamento do Estado destinadas à Defesa, valor contrastante com os 6,4% que as classifica como "excessivas".

Por sexo, são as mulheres que tendem a valorizar mais a natureza voluntária do serviço militar e, quanto aos níveis de escolaridade, "a percentagem de população favorável a um serviço militar voluntário aumenta nos níveis de escolaridade mais elevados, ultrapassando os 70% de entre quem tem o Ensino Superior".

A maioria dos portugueses inquiridos num estudo do Instituto de Defesa Nacional deposita “muita ou total” confiança nas Forças Armadas mas apenas 24,4% participaria na defesa do país em qualquer circunstância” ou em caso de "ataque militar".

Neste campo, a Organização do Tratado do Atlântico Norte e a União Europeia, às quais Portugal pertence, são bem vistas e consideradas importantes para a segurança do país por uma clara maioria: 72,9% classifica como "importante/muito importante" a participação na NATO e 83,1% o papel de liderança internacional da UE.

“Em termos de variação sociodemográfica, os homens demonstraram uma disponibilidade menos condicionada ao motivo, ao passo que as mulheres estão mais disponíveis em caso de missões de apoio à população. Verificou-se também que com o aumento da idade se assiste a uma diminuição dessa disponibilidade”, aponta o estudo.

Questionados sobre se recomendariam a um amigo ou familiar o ingresso nas FA, quase 53% dos inquiridos recomendariam esse ingresso em quaisquer circunstâncias, percentagem que contrasta com os 21,8% que não recomendariam de todo. Já 25,4% recomendariam o ingresso, mas apenas se esse familiar ou amigo não tivesse outra alternativa profissional.

Mostrou-se também maioritária a ideia de que as missões militares devem abranger quer “uma dimensão militar/de combate, quer também uma vertente mais conotada com a proteção civil e de apoio às populações”, e que as Forças Armadas “são eficazes no cumprimento das missões” e a sua atuação “contribui para o prestígio internacional do país”.

Cerca de 57% dos inquiridos considerou ainda que as mulheres estão bem integradas nas Forças Armadas.

Para este estudo foram inquiridos 1509 cidadãos portugueses, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 18 anos, residentes em Portugal Continental e Regiões Autónomas.

A recolha de informação foi feita entre os dias 7 de janeiro e 24 de fevereiro de 2021, em período pandémico, o que pode ter tido impacto sobre os resultados "quer em virtude de uma maior perceção de ameaça à segurança, quer pela maior visibilidade pública das Forças Armadas devido ao papel de relevo que assumiram na estratégia de combate à pandemia".

Os resultados são esta quarta-feira apresentados no IDN, em Lisboa, pelos coordenadores científicos, Pedro Magalhães, investigador principal do ICS - Universidade de Lisboa, e Raquel Vaz-Pinto, investigadora integrada do IPRI-Nova, numa sessão que conta com a diretora do IDN, Helena Carreiras, na abertura e na moderação do debate, e com o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, no encerramento.