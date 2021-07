Encontrado corpo de turista portuguesa que caiu em cascata do México

Uma turista portuguesa de 23 anos morreu após uma queda nas cascatas de Água Azul, no México. Segundo a imprensa local, que cita a Proteção Civil local, o corpo foi encontrado na tarde de terça-feira, preso nas rochas, depois de várias horas de buscas.

A turista caiu nas águas do resort, que se situa a cerca de 64 quilómetros da zona arqueológica de Palenque. Contudo, o seu corpo foi encontrado já perto do município de Tumbalá, a norte do estado.

A jovem encontrava-se na companhia do namorado, de 24 anos, e terá pisado uma pedra, numa zona perigosa, acabando por cair numa fenda de cerca de oito metros de profundidade, com fortes correntes de água.

Os dois jovens chegaram a Chiapas há dias, para visitar San Cristobal de Las Casas, Palenque, Agua Azul e outros locais turísticos. O acidente aconteceu na segunda-feira.

Durante quase 12 horas, os socorristas e voluntários procuraram a jovem sem sucesso.

Na tarde de terça-feira, juntaram-se às buscas os socorristas do município de Tumbalá e das autoridades municipais de Chilón, cidades que partilham a área das Cascadas de Água Azul, tendo resgatado o corpo numa área de vegetação espessa.