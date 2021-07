Covid-19. Maiores de 25 anos já podem autoagendar a vacinação

Veja também:

Já está disponível o autoagendamento para a toma da vacina contra a Covid-19 para os utentes com 25 e mais anos, no site da Direção-Geral da Saúde destinado a esse efeito.

A informação foi divulgada esta quarta-feira pela task-force liderada pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo.

Nesta fase, já estão a ser vacinados os cidadãos entre os 18 e os 29 anos, processo que arrancou no passado domingo, mas o autoagendamento só está aberto para os maiores de 25 anos.

De acordo com o relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde, que contabiliza os dados até domingo, 36% da população já tem a vacinação completa, num total de 3.720.680 pessoas.

Já quanto aos utentes com a primeira inoculação são 5.740.878 (56%) com esquema vacinal completo.

Portugal está a acelerar, nos últimos dias, a vacinação contra a Covid-19 face à rápida disseminação da variante Delta, considerada mais transmissível e que já é a predominante no país.

Esse esforço fez já com que a vacinação atingisse um novo recorde diário na terça-feira, com mais de 154.600 vacinas administradas à população, anunciou hoje a ‘task force’ responsável pelo processo.

No total, em Portugal, foram administradas 10.994.160 doses da vacina contra a Covid-19.

Tempos de espera em semáforos virtuais

Segundo a task-force, está disponível um sistema de semáforos virtuais, que indica, para cada centro de vacinação (CVC), o período médio de espera para a administração da vacina.

"No caso de a luz do semáforo virtual estar vermelha, estima-se que o tempo de espera seja superior a uma hora. Se estiver amarela a previsão do atendimento é entre 30 minutos a uma hora. No caso da cor verde, o período provável de espera é inferior a 30 minutos", pode ler-se na nota enviada às redações.

A afluência de cada CVC está disponível, no portal da DGS.

[notícia atualizada às 20h46]