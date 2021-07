Boletim DGS. Registados três mil novos casos diários pela primeira vez desde fevereiro

Veja também:

Portugal registou esta quarta-feira mais oito mortes pela Covid-19 e mais 3.285 casos, segundo os dados do mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). No total, morreram 17.126 pessoas por Covid-19 desde o início da pandemia e foram registados 896.026 casos.

O número de novos casos sobe exponencialmente e ultrapassa os três mil casos por dia pela primeira vez desde 11 de fevereiro.

Nesse dia, o país registou 3480 casos de Covid-19. No entanto, nesse dia havia mais de 118 mil casos ativos e foram registadas 167 mortes - um valor muito superior às oito mortes registadas esta quarta-feira, o que demonstra a reduzida mortalidade nesta vaga da pandemia.

O índice de transmissibilidade, o R(t), subiu para 1,20 no país. A taxa de incidência está agora acima de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias - subiu para 247,3 casos - e o país está, assim, bem acima das linhas vermelhas definidas na matriz de risco e encontra-se no quadrante vermelho (apesar do boletim conter agora uma versão alargada do gráfico da matriz, os critérios mantém-se iguais).