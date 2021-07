Portugal bate novo recorde com mais de 141.500 vacinas administradas num dia

Veja também:

Mais de 141.500 doses de vacinas contra a Covid-19 foram administradas na segunda-feira em Portugal continental, avançou nesta terça-feira a "task force", que coordena o plano de vacinação, à agência Lusa.

Segundo a "task force" para o Plano de Vacinação contra a Covid-19, na segunda-feira foi atingido o recorde diário de vacinas administradas em Portugal continental.

No sábado, o coordenador da "task force" disse à Lusa que Portugal iria acelerar o ritmo de vacinação devido à rápida disseminação da variante Delta do coronavírus SARS COV-2, prevendo que seja possível vacinar cerca de 850 mil utentes por semana.

O vice-almirante Gouveia e Melo explicou que será usado o máximo dos stocks de vacinas existentes para aumentar o ritmo de vacinação.

Desde o início do plano de vacinação contra a Covid-19, em 27 de dezembro de 2020, Portugal já recebeu mais de 9,5 milhões de vacinas, com 8,3 milhões já distribuídas pelos postos de vacinação do território continental e pelas duas regiões autónomas.

Até domingo, tinham sido administradas 9.138.620 vacinas e mais de 3,4 milhões de portugueses já tinham recebido as duas doses.

Em Portugal, morreram 17.092 pessoas e foram confirmados 877.195 casos de infeção pelo novo coronavírus, de acordo com o mais recente boletim da DGS.

A Covid-19 é uma doença respiratória provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.