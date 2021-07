Negócio das barragens. Buscas no Ministério do Ambiente, das Finanças e na EDP

O Ministério Público e a Autoridade Tributária estão a fazer buscas no Ministério do Ambiente, das Finanças, na EDP e em outras sociedades, no âmbito do processo que investiga a venda de seis barragens no Rio Douro a um consórcio liderado pela francesa Engie, por alegada fraude fiscal qualificada.

A EDP já confirmou ter sido alvo de buscas. “A EDP confirma que foi hoje alvo de uma operação de busca com a coadjuvação da Autoridade Tributária no âmbito da venda de um portefólio de seis barragens à Engie, por alegada fraude fiscal”, disse à Lusa fonte oficial da empresa.

A EDP acrescentou que “está a prestar toda a colaboração com as autoridades e mantém-se convicta de que a operação de venda cumpre todos os requisitos legais”.

Contactado pela Lusa, o Ministério das Finanças disse não ter conhecimento sobre as referidas buscas, “até ao momento”.

A venda causou polémica uma vez que esta venda beneficiou de uma alteração legislativa ocorrida em 2020, exatamente no ano em que o negócio ocorreu.

A EDP concluiu, a 17 de dezembro, a venda por 2,2 mil milhões de euros de seis barragens na bacia hidrográfica do Douro a um consórcio de investidores formado pela Engie, Crédit Agricole Assurances e Mirova.





[em atualização]