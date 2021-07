Forças Armadas enviam mais de 11 toneladas de material para Moçambique

As forças armadas portuguesas doaram um total de 11,9 toneladas de material, a favor da Delegação de Cabo Delgado da Cruz Vermelha de Moçambique, com o objetivo de apoiar as populações afetadas pela violência armada nesta província.

De acordo com o comunicado, a doação inclui roupas de cama e esteiras individuais, palamenta de cozinha, máscaras sociais e cirúrgicas, rações individuais de combate, águas engarrafadas, barras de cereais, sopas instantâneas, e uma tenda de 3 arcos.

Este e outro material doado é transportado em três aviões providenciados pela Comissão Europeia, ao abrigo da iniciativa Ponte Aérea Humanitária da União Europeia, que consiste no transporte de bens que correspondam às principais necessidades das populações deslocadas pelo conflito no norte daquele país.

“Dois dos três voos humanitários já aterraram na cidade de Pemba, estando a ser agilizada a data de realização do terceiro voo”, lê-se no comunicado.