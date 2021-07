Covid-19. Um terço da população já tem vacinação completa, 57% já têm primeira dose

Veja também:

Mais de 3,7 milhões de portugueses, pouco mais de um terço da população (36%), já completaram o esquema vacinal contra a Covid-19, revelou esta terça-feira o relatório de vacinação divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O documento indica, por outro lado, que mais de 5,7 milhões de portugueses, correspondentes a 56% da população portuguesa, já tomaram uma dose da vacina.

Analisando o ritmo da imunização por regiões de saúde, apesar de Lisboa e Vale do Tejo ter administrado mais doses durante a última semana, cerca de 300 mil, a verdade é que a região da capital e o Algarve são as que apresentam menor percentagem de população com as duas doses administradas (33%).

A região Norte continua a liderar o processo de vacinação, com um total de 3.178.756 doses administradas desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19.

Na área tutelada pela ARS de Lisboa e Vale do Tejo, apesar do aumento do ritmo de vacinação verificado na última semana, o total de doses administradas é de 3.124.728

Já o Alentejo continua a ser a região com maior taxa de pessoas com primeiras doses (60%) e vacinação completa (43%).