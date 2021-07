Covid-19. Proprietário de bar de Vizela ficará em prisão preventiva se repetir festa ilegal

Veja também:

O proprietário de um estabelecimento detido no domingo por desobediência às regras para o combate à Covid-19, em Vizela, foi advertido pelo tribunal que se voltar a organizar uma festa ilegal ficará em prisão preventiva.

O arguido tinha sido detido após busca domiciliária a um espaço privado utilizado para atividade lúdica noturna naquele concelho do distrito do Braga.

Em comunicado, a GNR informa esta terça-feira que o detido, após ter sido presente ao Tribunal Judicial de Guimarães, ficou ainda sujeito às medidas de coação de pagamento de uma caução no valor de 15 mil euros e apresentações diárias no posto policial da residência e a proibição de posse de armas.

Na segunda-feira, a autoridade policial tinha informado que o Comando Territorial de Braga, através do Núcleo de Investigação Criminal de Guimarães, deu cumprimento no domingo a um mandado de busca domiciliária a um espaço privado utilizado para a prática continuada de atividade lúdica noturna no concelho de Vizela.