Agendamentos ou "casa aberta"? Task-force pede aos utentes que respeitem horários dos CVC

Os horários de funcionamento de cada centro estão disponíveis no portal na internet da Direção-Geral da Saúde, no endereço https://Covid19.min-saude.pt/vacinacao-Covid.

Face a esta situação, a estrutura que coordena a logística da vacinação, com o objetivo de diluir o fluxo de utentes aos centros, solicitou que “todos os utentes respeitem os horários estabelecidos, quer no agendamento por mensagem SMS e telefonema, quer para as modalidades “casa aberta” e de antecipação da segunda dose da AstraZeneca, definidos para cada CVC”.

Apesar de Lisboa e Vale do Tejo ter administrado m(...)

Em comunicado, a `task force´ liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo adiantou ainda ter conhecimento de “relatos de comportamentos menos corretos de alguns utentes para com os muitos profissionais, que em cada CVC dão diariamente o seu melhor para garantir a segurança e qualidade do processo de vacinação”.

“Desta forma, volta a apelar-se à compreensão e tolerância de todos os utentes no respeito pelas orientações e aconselhamento destes profissionais, apesar de alguns constrangimentos e perturbações e inerente perda de qualidade do processo nesta fase, essenciais ao normal funcionamento dos CVC e ao cumprimento do objetivo a que nos propusemos de vacinar mais de 850 mil esta semana”, referiu a `task force´.

Depois de na segunda-feira ter sido atingido o recorde diário de vacinação com mais de 141.500 inoculações, a `task force´ estima que esta terça-feira se tenha igualado o mesmo número de vacinas, o que significa a vacinação de mais de 280 mil pessoas em dois dias.

O coordenador da ‘task force’ disse no sábado à Lusa que Portugal vai acelerar o ritmo de vacinação devido à rápida disseminação da variante Delta do coronavírus SARS COV-2, considerada mais transmissível e que já é a predominante no país.