Utentes das farmácias angariaram 16 mil euros para famílias afetadas pela pandemia

A campanha “Dê Troco a Quem Precisa” angariou mais de 16.000 euros dos utentes das farmácias para apoiar famílias que ficaram mais vulneráveis devido à pandemia, foi esta segunda-feira anunciado.

A iniciativa solidária “Dê troco a Quem Precisa”, de recolha de fundos nas farmácias, esteve em mais de 600 farmácias de todo o país, entre 21 e 29 de junho de 2021, e alcançou de 26.694 donativos que se traduziram em 16.523,44 euros, segundo um comunicado enviado esta segunda-feira à Lusa pela Associação Dignitude.

Nesse período, os portugueses doaram o troco das suas compras para reverter a favor do Fundo Emergência abem: Covid-19, no âmbito da rede solidária do medicamente especificamente dirigida às pessoas vítimas das consequências da pandemia, e que perderam rendimentos.

"Os portugueses demonstraram a sua generosidade e espírito de entreajuda, aceitando o nosso apelo. É impossível ficarmos de braços cruzados quando uma situação tem consequências tão nefastas na vida de tantos, mudando drástica e inesperadamente as suas realidades", sublinhou a embaixadora da Associação Dignitude, Maria de Belém Roseira, citada no comunicado.

