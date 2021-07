UE/Presidência portuguesa. Costa quer "confrontar" visões sobre o modelo futuro da Europa

O primeiro-ministro defendeu esta segunda-feira que a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia deixou várias "sementes", uma das quais para um profundo debate em que se confrontem as diferentes visões sobre o modelo futuro da Europa.

Esta posição foi transmitida por António Costa no discurso que encerrou a sessão pública de balanço dos seis meses de presidência portuguesa, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, após intervenções da secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, e do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Com vários membros do Governo sentados nas primeiras filas da plateia, o primeiro-ministro considerou que a presidência portuguesa deixou pelo menos quatro sementes, desde o debate sobre a governação económica da Europa, o plano para a dimensão social e a abertura ao exterior da União Europeia em contraponto com uma perspetiva protecionista.