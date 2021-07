“Odete Educa”. A plataforma digital para os mais novos em Odemira

Chama-se “Odete Educa”. É o novo projeto do Câmara de Odemira vocacionado para a comunidade local do ensino pré-escolar e 1º ciclo. A nova plataforma digital de aprendizagem tem como função, introduzir o mundo digital nas escolas e promover a igualdade de acesso a uma educação de qualidade.

“Trata-se de um software educativo que irá permitir um salto qualitativo no ensino básico, no âmbito do programa municipal OdeTe – Odemira Território Educativo, num investimento de 30 mil euros”, indica o município em nota enviada à Renascença.

Dirigido aos alunos, educadores, professores e encarregados de educação, “para introdução de novas dinâmicas na sala de aula”, mas também em contexto familiar, o novo projeto pretende promover “conhecimentos, competências e valores” e ajudar “as crianças a desempenhar um papel ativo na comunidade.”

De acordo com a autarquia, a “plataforma está concebida para potenciar a aprendizagem, a cooperação e partilha”, podendo ser acedida a partir de telemóvel, tablet ou computador.

Neste momento, o novo software está disponível para utilização por parte de um grupo de 30 professores. Depois da fase de testes, deverá em entrar em total funcionamento a partir de setembro, logo no início do próximo ano letivo.

As diversas disciplinas escolares, temas no âmbito da Educação para a Cidadania e o território de Odemira, são tópicos para os diferentes conteúdos, considerados “dinâmicos e interativos”.

Os alunos do pré-escolar e 1º ciclo podem também contar, com um mural, uma espécie de rede social e comunitária, para partilha entre a turma e a escola ou agrupamento, e a possibilidade de participar em desafios nacionais.

Segundo o município do distrito de Beja, o projeto surge como complemento à oferta educativa, “no seguimento da aquisição dos 500 computadores e portáteis e 280 routers”, num investimento de 270 mil euros, com financiamento do Alentejo 2020, através do Fundo Social Europeu.