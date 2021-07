Governo reforça apoio a ONG para cidadania e igualdade com 270 mil euros

O Governo reforçou o apoio técnico e financeiro, que totaliza 270 mil euros, a Organizações Não-Governamentais (ONG) que trabalham nas áreas da cidadania e igualdade, segundo foi anunciado esta segunda-feira.

O financiamento destina-se a projetos, medidas e ações de ONG que promovem a igualdade de género e os direitos das pessoas LGTBI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgénero, Intersexo e outras) ou previnem e combatem a mutilação genital feminina, refere um comunicado do gabinete da secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro.

Segundo Rosa Monteiro, "o reforço do apoio financeiro é particularmente relevante" no contexto de pandemia da Covid-19, "pois contribui para que as organizações prossigam com as suas respostas direcionadas à formação dos direitos das mulheres e das pessoas LGBTI+".

Um novo concurso de apoio às ONG que trabalham na igualdade de género está aberto até 30 de setembro. Disponibiliza um financiamento global de 150 mil euros.

Criada em 2018, a linha de apoio para as ONG LGBTI+, que permitiu "formar mais de mil pessoas de setores-chave", conta com 60 mil euros, quantia idêntica à subvenção que é atribuída para ONG que trabalham na prevenção e no combate à mutilação genital feminina.