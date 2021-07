GNR sujeito a processo disciplinar por agressão a jovem em Gondomar

A GNR vai instaurar um processo disciplinar a um militar da corporação filmado a agredir um jovem com uma bofetada em Fânzeres, Gondomar, no distrito do Porto.

"A Guarda Nacional Republicana não se revê neste tipo de comportamento, razão pela qual será instaurado o respetivo processo de natureza disciplinar para apurar os factos e circunstâncias que conduziram a tais atos", afirma o Comando-Geral da corporação em resposta a um pedido de esclarecimentos da agência Lusa.

Na gravação, difundida em redes sociais, percebe-se também que um dos agentes afirma que a Covid-19 já não existe e que atua sem máscara.

O processo disciplinar é aberto, segundo a GNR, "não só pelo tipo de abordagem ao cidadão, mas também pela falta do uso de equipamento de proteção individual, em desrespeito pelas normas internas em vigor em matéria relacionada com a covid-19".

Os factos gravados, admite o Comando-Geral, "dirão respeito a uma atuação de uma patrulha da GNR durante a madrugada do dia 4 de julho, do efetivo do posto de Fânzeres".