Fim de semana de restrições com cinco detenções, mas balanço é positivo

Segundo a comissária Rita Henriques, “só em Sintra, levantámos 49 autos”. A maior parte – tal como acontece em todo o país, tem a ver com “o consumo de bebidas alcoólicas na via pública e também pelo não uso da máscara”.

As novas restrições para os 45 concelhos em risco elevado e muito elevado de transmissão da Covid-19 foram aprovadas na última quinta-feira, dia 1 de julho, em Conselho de Ministros e entraram em vigor no dia seguinte.

Uma das medidas em vigor é a proibição de circulação na via pública entre as 23h00 e as 5h00 da manhã. Veja aqui as outras.