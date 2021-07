Costa retoma agenda após novo teste negativo à Covid-19

António Costa deixa de estar em isolamento profilático esta segunda-feira. O primeiro-ministro, que ficou em isolamento após ter contactado com um membro do seu gabinete que foi infetado com o novo coronavírus, realizou um novo teste de PCR com resultado negativo à Covid-19.

“Após a realização de novo teste PCR determinado pelas autoridades de saúde e tendo o resultado do mesmo sido, novamente, negativo, as autoridades de saúde autorizaram o retomar da sua atividade presencial e, como tal, da sua agenda pública”, refere o comunicado do gabinete do primeiro-ministro.

O governante tem duas marcações na agenda desta segunda-feira. Às 10h15 uma cerimónia de assinatura do Protocolo de Cooperação para o Metro Ligeiro de Superfície, em Loures. Às 15h30 estará no balanço da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

O Primeiro-ministro também sido testado depois do contacto, durante o último Conselho Europeu, em Bruxelas, com o seu homólogo do Luxemburgo, Xavier Bettel, que está infetado e foi hospitalizado.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.112 pessoas e foram registados 889.088 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.