GNR acaba com festa ilegal com mais de 300 pessoas

A GNR encerrou na madrugada de domingo uma festa ilegal, com mais de 300 pessoas, que decorria numa propriedade do concelho de Alcochete, distrito de Setúbal, por violação das medidas em vigor para conter a pandemia de Covid-19.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR indicou que a festa foi terminada após a intervenção de militares do Destacamento Territorial do Montijo da Guarda, na sequência de uma denúncia.

Contactada pela agência Lusa, fonte da GNR disse que a denúncia de que estaria a decorrer esta festa ilegal foi recebida pela Guarda por volta das 18h00 de sábado e que a intervenção policial ocorreu mais tarde, já durante a madrugada.

A mesma fonte adiantou que estiveram envolvidos na operação policial para cessar a festa cerca de 20 militares da GNR, sublinhando que os participantes desmobilizaram sem incidentes.

No comunicado, a Guarda referiu que, após a denúncia, os militares deslocaram-se ao local e "constataram, através de uma abordagem concertada, a respetiva festa a decorrer em pleno desrespeito pelas normas vigentes".

"Foi desencadeada uma operação policial, tendo sido cessado de imediato o evento e identificados o proprietário do terreno, o organizador do evento e respetivo 'staff' para, posteriormente, serem levantados os respetivos autos de contraordenação", acrescentou.

A ação contou com o apoio dos Postos Territoriais de Alcochete e Montijo, do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial do Montijo e do Destacamento de Intervenção (DI) de Setúbal, é referido no comunicado.

