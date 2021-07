Encerradas buscas para encontrar segunda mulher levada por enxurrada nos Açores

As buscas pela segunda mulher desaparecida em 25 de junho, depois de uma enxurrada ter arrastado o carro onde seguia no concelho da Povoação, nos Açores, foram hoje encerradas, disse à Lusa o presidente da Proteção Civil.

O brigadeiro-general Eduardo Faria, que este domingo esteve no concelho da Povoação, declarou que a "principal preocupação era encontrar a segunda vítima e permitir à família que fosse possível fazer o seu merecido luto".

"Aqueles primeiros três, quatro dias foram essenciais. Nós colocámos todos os meios humanos e recursos materiais que tínhamos à disposição no terreno e foi resultado desta circunstância que no terceiro dia conseguimos encontrar a primeira vítima", declarou Eduardo Faria.

O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores acrescentou que isso "também foi muito fruto da utilização de equipas de mergulho, dos drones e da capacidade técnica da autoridade marítima no sentido de calcular trajetórias face às intensidades dos ventos, das marés, das correntes". .

Eduardo Faria aponta que, passados os primeiros quatro dias, com as condições meteorológicas que se verificam na zona da Povoação e Ribeira Quente, "realmente os modelos foram muito pouco eficazes" devido à "dificuldade de os aplicar junto à costa".

Em 25 de junho, a chuva forte provocou o arrastamento de uma viatura da Santa Casa da Misericórdia da Povoação, onde seguiam as duas funcionárias, que estariam a fazer apoio domiciliário.

A viatura onde seguiam as duas mulheres foi localizada logo nesse dia no fundo de uma ribeira, presa e capotada, junto à Povoação, mas não foram avistadas pessoas.

Na segunda-feira foi encontrado o corpo de uma das vítimas, a cerca de uma milha da costa da freguesia piscatória da Ribeira Quente, concelho da Povoação.

As buscas pelas duas mulheres envolveram elementos do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, as cinco corporações dos bombeiros de São Miguel, o serviço municipal de proteção civil da Povoação, a Capitania do Porto de Ponta Delgada, a Polícia Marítima, a Associação de Nadadores-Salvadores da Costa Norte, a PSP e elementos do Exército.