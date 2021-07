PSP faz balanço positivo. “As pessoas acolheram muito bem esta nova regra”

Veja também:

A PSP faz um balanço positivo da primeira noite de recolher obrigatório, não se tendo registado ajuntamentos. O porta-voz da Polícia de Segurança Pública lembra ainda que a mudança do tempo também ajudou.

“As pessoas acolheram muito bem esta nova regra. Foram encontrados pequenos grupos, nomeadamente, após o encerramento dos estabelecimentos e que os polícias alertavam para a necessidade de cumprir com a nova regra”, descreveu Nuno Carocha à Renascença.

O mesmo responsável alerta que o incumprimento desta limitação de circulação na via pública - entre as 23h00 e as 5h00 - é punido com crime de desobediência.

O Governo já veio esclarecer o teor desta regra. É obrigatório o recolher nos concelhos de maior risco e a infração pode ser sancionada com prisão até um ano e quatro meses ou 160 dias de multa.

Em declarações ao “Diário de Notícias”, secretário de Estado adjunto do Primeiro-ministro, Tiago Antunes, esclarece que se trata de um dever e que isso é sinónimo de uma obrigação jurídica com sanção criminal em caso de crime de desobediência.

O secretário de Estado argumenta que a decisão do Governo se fundamenta não no artigo 19 da Constituição - aquele que tem vindo a ser invocado em defesa da inconstitucionalidade da norma - mas no anterior. O artigo 18 estipula que “a lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos”. O artigo 19, que “regula a suspensão do exercício de direitos”, estabelece que “os órgãos de soberania não podem, conjunta ou separadamente, suspender o exercício dos direitos, liberdades e garantias, salvo em caso de estado de sítio ou de estado de emergência, declarados na forma prevista na Constituição”.