Madeira registou seis novos casos e tem 78 situações ativas

As autoridades da Madeira diagnosticaram seis novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, registando 78 situações ativas, e o Hospital do Funchal continua sem doentes internados nas unidades dedicadas à doença, foi anunciado este sábado.

Hoje "há a reportar seis novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na Madeira, pelo que a região passa a contabilizar 9.674 casos confirmados de covid-19", lê-se no boletim epidemiológico diário divulgado pela Direção Regional de Saúde (DRS).

No mesmo documento, refere que estes novos infetados são situações de transmissão local.

A autoridade de saúde do arquipélago aponta que a região reporta "78 os casos ativos, dos quais 15 são importados e 63 de transmissão local".

"Relativamente ao isolamento dos casos ativos, a assinalar que zero pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça", realça.

A DRS adianta que em confinamento numa unidade hoteleira estão 10 pessoas, "permanecendo as restantes em alojamento próprio".

Também refere que existem 55 situações em fase de apreciação, "estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas".

No boletim ainda é referido que 365 pessoas que contactaram com casos positivos estão em vigilância ativa e que estão a ser acompanhados 23.246 viajantes com recursos à MadeiraSafe. .

A DRS realça que hoje há mais quatro casos recuperados, contabilizando a Madeira um total de 9.523 doentes curados de covid-19.

A região mantém os 73 óbitos associados à doença, indica.

A Direção-Geral de Saúde (DGS) atribuiu sete casos à Madeira, adiantando que esta região soma 9.958 infeções e 70 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.957.862 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 182,5 milhões de casos de infeção, segundo o balanço mais recente feito pela agência francesa AFP. .

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.112 pessoas e foram registados 887.047 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.