Força Aérea transporta bebé de urgência dos Açores para hospital em Lisboa

Um bebé, com dois dias de vida, foi este sábado transportado da ilha de São Miguel, nos Açores para uma unidade hospitalar em Lisboa, informou a Força Aérea portuguesa, em comunicado.

Segundo o documento a operação iniciou-se de madrugada, tendo a criança, que foi transportada num "Falcon" 50 devido a um problema cardíaco, chegado ao hospital ao final da manhã.

"A bordo da aeronave, que saiu do Aeródromo de Trânsito N.º 1, Figo Maduro, pelas 4h35 horas, seguiu um enfermeiro do Núcleo de Evacuações Aeromédicas da Força Aérea e uma equipa médica civil. O Falcon 50, após o embarque do bebé, rumou ao Continente, onde aterrou às 10h50. À chegada a Lisboa, o bebé foi imediatamente transferido de ambulância para uma unidade hospitalar", informou a Força Aérea portuguesa.