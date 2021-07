2.605 novos infetados. É o maior número desde 13 de fevereiro

A área de Lisboa e Vale do Tejo tem 52,2% do total das novas infeções, concentrando 1.362 novos casos. De seguida surge a região Norte (21%), o Algarve (11,5%), a zona Centro (10,5%), o Alentejo (2,9%), os Açores (1,1%) e a Madeira (0,3%).

A incidência da infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal continental continua em crescimento, estando nos 194,2 casos por 100.000 habitantes, assim como na totalidade do território que é de 189,4, revelam dados oficiais.

De acordo com o boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o índice de transmissibilidade (Rt) é de 1,16 em todo o território nacional e de 1,17 em Portugal continental.

Por decisão tomada no Conselho de Ministros da passada quinta-feira, a circulação na via pública passou a ser limitada entre as 23h00 e as 5h00 nos concelhos de risco elevado ou muito elevado, com o objetivo de reduzir ajuntamentos, pelo que "não tem nenhuma exceção" relacionada com a apresentação de teste negativo de Covid-19 ou certificado digital de vacinação.

Em declarações ao “Diário de Notícias”, secretário de Estado adjunto do Primeiro-ministro, Tiago Antunes, esclarece que se trata de um dever e que isso é sinónimo de uma obrigação jurídica com sanção criminal em caso de crime de desobediência.



A variante Delta, predominante em Portugal, já está presente em 98 países, alertou a Organização Mundial da Saúde, alertando que se está perante um "período muito perigoso da pandemia" a nível global.



A pandemia provocou pelo menos 3.957.862 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 182,5 milhões de casos de infeção, segundo o balanço mais recente feito pela agência francesa AFP.