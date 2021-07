Odemira. Mais de 170 operacionais e um meio aéreo envolvidos no combate a um incêndio

Um meio aéreo e 171 operacionais combatiam às 20h40 desta sexta-feira um incêndio que deflagrou numa área de mato no concelho de Odemira, no distrito de Beja, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O 2.ºcomandante operacional distrital no CDOS de Beja, José Horta, indicou à agência Lusa que o fogo deflagrou às 13h41 e está "a evoluir" na zona de Relíquias, perto da localidade de Franciscos de Baixo, numa zona de eucaliptos e sobreiros.

José Horta adiantou que às 20h40 o incêndio tinha uma frente ativa e estava a "ceder aos meios".

"Esperamos que, com o início da noite e a temperatura a baixar, o fogo seja dado como dominado", acrescentou.

José Horta indicou ainda que a linha ferroviária do sul, que faz a ligação entre Lisboa e Faro está interrompida e que a Estrada Municipal 1127, entre Pereiro Grande e Voltinha, está cortada.

A mesma fonte adiantou que não há casas em risco e que dois idosos foram retirados de um monte por precaução.

O combate às chamas mobiliza 171 operacionais, sobretudo bombeiros de várias corporações dos distritos de Beja, Faro, Évora e Setúbal, apoiados por 57 veículos e um meio aéreo.