Juiz pede caução de 5 milhões de euros a Joe Berardo

André Luís Gomes fica impedido de contactar com Joe Berardo e família, e fica obrigado a suspender a sua atividade de advogado do empresário madeirense ou das suas fundações.

André Luís Gomes, advogado de Joe Berardo, fica a aguardar o desenrolar do processo em liberdade, mas terá de pagar uma caução de um milhão de euros.

Também está proibido de contactar com outros arguidos do caso, nomeadamente o advogado André Luís Gomes.

Além do pagamento da caução, Joe Berardo tem que entregar o passaporte e fica impedido de deixar o país.

Joe Berardo, indiciado de 13 crimes, pode aguardar o desenrolar do processo em liberdade mediante o pagamento de uma caução de cinco milhões de euros, decidiu esta sexta-feira o juiz Carlos Alexandre.

A defesa de Joe Berardo ficou satisfeita com as medidas de coação aplicadas ao empresário madeirense e diz que há várias formas de garantir o pagamento da caução de cinco milhões de euros no prazo de 20 dias.



Questionado como é que Joe Berardo vai pagar a caução de cinco milhões de euros, o advogado garantiu que há várias maneiras de o fazer e utilizou a ironia.

“Até pode ser a Santa Casa da Misericórdia, pode ser qualquer um de vós que queira fazer o pagamento da caução. As cauções podem ser prestadas por qualquer pessoa, temos 20 dias”, declarou Saragoça da Matta, aos jornalistas.

Joe Berardo foi detido para interrogatório na terça-feira. A investigação, com cinco anos, tem indícios de que o grupo económico liderado pelo empresário lesou três bancos em cerca de mil milhões de euros.

André Luiz Gomes, advogado de Joe Berardo, também foi detido no mesmo dia.

O caso conta com pelo menos 12 arguidos.

Joe Berardo foi detido na terça-feira e foi questionado pelo juiz na quinta-feira, ficando detido nas instalações da Polícia Judiciária, em Lisboa.

O empresário sentiu-se mal durante o interrogatório de ontem, no Tribunal Central de Instrução Criminal, e foi assistido pelo INEM.

[notícia atualizada às 17h00]