Covid-19. Vacinação "casa aberta" disponível para maiores de 45 anos a partir deste sábado

A partir deste sábado, as pessoas com 45 e mais anos, que não tenham sido infetados com a Covid-19, podem receber a primeira dose da vacina sem necessidade de agendamento.

De acordo com a task-force que coordena o plano nacional de vacinação contra o novo coronavírus, “a modalidade ‘casa aberta’ fica disponível para a vacinação de primeiras doses de utentes não estejam agendados, com idade igual ou superior a 45 anos e que não tenham sido infetados com Covid-19 nos últimos seis meses”.

Para que possam receber a vacina, os utentes deverão dirigir-se ao Centro de Vacinação Covid correspondente ao agrupamento de centros de saúde onde estão inscritos “nos horários específicos para esta modalidade” que podem ser consultados aqui.

A task-force acrescenta que, nesta modalidade “casa aberta”, é possível assegurar que “todas as pessoas elegíveis são chamadas ao processo de vacinação.

Há uma semana, esta possibilidade passou a estar disponível para os cidadãos maiores de 50 anos.