Covid-19. Portugal pode estar a seis dias de chegar aos 240 casos por 100 mil habitantes

Portugal poderá estar a menos de uma semana, mais concretamente, seis dias, de atingir a incidência máxima de 240 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, indica o relatório conjunto do Instituto Ricardo Jorge (INSA) e da Direção-Geral da Saúde (DGS) que monitoriza as linhas vermelhas da pandemia em Portugal.

O documento indica que o número acumulado a 14 dias de novos casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes foi de 200 casos, “com tendência crescente a nível nacional”.



Caso se mantenha a tendência de crescimento, o INSA e a DGS estimam que “o tempo para atingir a taxa de incidência acumulada a 14 dias de 240 casos/100 mil habitantes seja inferior a 15 dias (mais especificamente seis dias) para o nível nacional”, limiar que “já foi ultrapassado em LVT e no Algarve”.



Também crescente a tendência do rácio de transmissibilidade da Covid-19 (Rt), que, nesta altura, apresenta um valor médio de 1,16 a nível nacional, “com tendência crescente” em todas as regiões de saúde do país, sendo que “esta tendência crescente é mais acentuada nas regiões Centro e Algarve, que apresentam um Rt de 1,24 e 1,28 respetivamente”, indica o relatório das linhas vermelhas

