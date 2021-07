Covid-19: Incidência sobe para 595 em Lisboa e 249 no Porto

02 jul, 2021 - 14:37 • Redação, com Lusa

Dos 18 concelhos da AML, só Setúbal (231) e Palmela (229) tem uma incidência superior a 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, sendo que os restante 16 ultrapassam os 240 casos. Nessa zona, a situação mais preocupante continua a ser em Lisboa, que ultrapassa agora os 480 casos por 100 mil habitantes (595), e em Sesimbra (473). De acordo com a DGS, tal como no boletim anterior, não existem concelhos em risco muito elevado, ou seja, com incidência a 14 dias superior a 960 casos por 100 mil habitantes. No entanto, a situação em Albufeira agravou-se na última semana e o concelho algarvio regista agora 823 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, quase o dobro em relação à sexta-feira anterior. Dos 87 concelhos, 32 registam um acumulado, nos últimos 14 dias, de mais de 240 casos por cada 100 mil habitantes, enquanto na última sexta-feira eram 27 os concelhos que estavam neste patamar.