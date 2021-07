Cabrita não se demite e pede confiança na investigação

O Ministro da Administração Interna não se demite por causa do acidente em que se viu envolvido, e que resultou na morte de um trabalhador na A6, há duas semanas.

Eduardo Cabrita falou do assunto publicamente pela primeira vez, esta sexta-feira, e pediu que não se faça aproveitamenteo político deste caso, deixando que a investigação decorra com a celeridade possível.

Falando durante alguns minutos com a imprensa, à margem da cerimónia dos 154 anos da PSP, Eduardo Cabrita mostrou-se emocionado com a morte do trabalhador e disse que o seu Ministério já tinha manifestado condolências à família da vítima, através do seu chefe de gabinete.

"Aquilo que não desejo a ninguém é ver-se envolvido, mesmo que na qualidade de passageiro, numa situação tão dramática como esta. E por isso gostaria de fazer um apelo, sem qualquer referência específica, que confiássemos naqueles a quem cabe apurar os factos e não transformássemos algo que é um momento triste, um momento semelhante ao qual nunca tinha passado, e que não desejo a ninguém num quadro de confrontação política", disse.

Questionado sobre se sente que tem condições para continuar no Governo, o ministro passou a bola para António Costa. "Essa é uma matéria que é da estrita responsabilidade do primeiro-ministro. Eu tenho quatro anos de exercício, que coresponderam aos quatro anos de melhores indicadores de segurança em Portugal", referiu.



Eduardo Cabrita recusou-se a responder a perguntas específicas sobre o acidente, tal como sobre a velocidade a que seguia o veículo.

[Em atualização]