Boletim DGS. Mais 2.436 casos e sete mortes por Covid-19

Portugal regista esta sexta-feira mais sete mortes, novo máximo desde 15 de maio de 2021, e 2.436 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS).

É o terceiro dia consecutivo com mais de duas mil infeções e Portugal continua na zona vermelha da matriz de risco, com aumento da taxa de incidência, para 189,4 casos por 100 mil habitantes, e do índice de transmissibilidade (Rt), para 1,16 a nível nacional.

Nos hospitais há 532 pessoas internadas, mais 23 em relação a quinta-feira. Em unidades de cuidados intensivos (UCI) estão mais cinco pessoas internadas, num total de 118.

Já não havia tantos internados desde 1 de abril de 2021. Nesse dia, havia 538 internados (129 em UCI).