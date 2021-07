Boletim DGS. Mais 2.436 casos e sete mortes por Covid-19

É o terceiro dia consecutivo com mais de duas mil infeções e Portugal continua na zona vermelha da matriz de risco, com aumento da taxa de incidência , para 189,4 casos por 100 mil habitantes, e do índice de transmissibilidade (Rt), para 1,16 a nível nacional.

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) regista, esta sexta-feira, 1.371 novos casos, 56% do total nacional de novas infeções, e cinco mortes, 71%.

Mais de 80 anos com 30 novos casos e cinco mortes

As sete mortes ocorridas nas últimas 24 horas estão distribuídas entre as faixas etárias dos 70 aos 79 anos, com duas, e de mais de 80 anos, com cinco.

Além das cinco pessoas falecidas em LVT, morreu uma na região Norte e outra na região Centro.

Por outro lado, a faixa etária de mais de 80 anos é aquela que regista menos casos novos, com 30. O máximo desta sexta-feira pertence aos 20 a 29 anos, com 643 casos. Seguem-se 30 a 39 (464) e 10 a 19 (379).

A taxa de incidência é de 189,4 casos por 100 mil habitantes no total nacional, mais 16,6 que na quinta-feira, e para 194,2 no continente, mais 17,3.

O Rt é de 1,16 a nível nacional, mais 0,02 que ontem, e de 1,17 no continente, também mais 0,02.