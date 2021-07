"Até pode ser a Santa Casa" a pagar a caução de Berardo, diz advogado

A defesa de Joe Berardo ficou satisfeita com as medidas de coação aplicadas ao empresário madeirense e diz que há várias formas de garantir o pagamento da caução de cinco milhões de euros no prazo de 20 dias.



O juiz Carlos Alexandre aceitou o pedido do Ministério Público (MP) e estabeleceu uma caução de cinco milhões de euros para Berardo sair em liberdade, o que deverá acontecer ainda hoje.

À saída da sede da Polícia Judiciária (PJ), o advogado Paulo Saragoça da Matta elogiou a lógica das medidas e disse que fazer justiça não é só prender pessoas.

“A postura dos senhores magistrados do Ministério Público foi extremamente, correta, leal, legal. As medidas de coação propostas foram lógicas. Foi um belíssimo momento de demonstração de que se pode fazer justiça e que justiça não é só prender pessoas”, disse aos jornalistas Saragoça da Matta.

Questionado como é que Joe Berardo vai pagar a caução de cinco milhões de euros, o advogado garantiu que há várias maneiras de o fazer e utilizou a ironia.

“Até pode ser a Santa Casa da Misericórdia, pode ser qualquer um de vós que queira fazer o pagamento da caução. As cauções podem ser prestadas por qualquer pessoa, temos 20 dias”, declarou Saragoça da Matta, aos jornalistas.