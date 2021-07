Restrições. Saiba o que pode e não fazer no seu concelho

Veja também:

O Governo aprovou esta quinta-feira novas restrições que se aplicam aos 45 concelhos de risco elevado e muito elevado que existem atualmente em Portugal continental devido ao agravamento da pandemia de Covid-19.

As medidas devem entrar em vigor já na sexta-feira, pelo que os residentes nestes concelhos deixarão de poder circular na via pública entre as 23h00 e as 5h00 da manhã.

O objetivo é evitar ajuntamentos à noite, numa altura em que o calor aperta e muitos estão de férias, mas a pandemia ainda não está controlada.

A proibição de circulação não conhece exceções para pessoas com certificado digital de vacinação, nem para quem apresenta testes negativos.

A Área Metropolitana de Lisboa voltará a ficar isolada do resto do país, com proibição de entrada e saída entre as 15h00 de sexta-feira e as 6h00 de segunda-feira seguinte.

Aqui, porém, aplicam-se as exceções da semana passada. Quem está vacinado ou apresenta teste negativo pode circular, bem como as pessoas abrangidas pelas várias exceções previstas na lei.

Segundo os dados desta quinta-feira, os seguintes 19 concelhos encontram-se em situação de risco elevado: Albufeira, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Constância, Lisboa, Loulé, Loures, Mafra, Mira, Moita, Odivelas, Oeiras, Olhão, Seixal, Sesimbra, Sintra e Sobral de Monte Agraço.

Restrições nos concelhos de risco elevado

Limitação da circulação na via pública a partir das 23h00;

Teletrabalho obrigatório quando as funções o permitam;

Restaurantes, cafés e pastelarias até às 22h30 (no interior, com um máximo de 6 pessoas por grupo; em esplanada, 10 pessoas por grupo);

Comércio a retalho até às 21h00;

Espetáculos culturais encerram às 22h30.