PSP deteve quatro jovens suspeitos de roubos com violência na Cova da Moura

A Polícia de Segurança Pública deteve esta quinta-feira quatro jovens, entre os 22 e os 16 anos, suspeitos de praticarem roubos violentos nas imediações da Cova da Moura, na Amadora.

Segundo a PSP da Amadora, os quatros detidos, que apresentam antecedentes criminais, são suspeitos de quatro crimes de roubo agravado.

A Polícia de Segurança Pública indica que o crime que levou a estas detenções ocorreu em 22 de maio, nas imediações do bairro da Cova da Moura, em que a vítima foi abordada por um grupo de várias pessoas, entre os quais os detidos, que a ameaçaram com uma faca e roubaram os seus pertences, nomeadamente as peças de vestuário, cujo valor ascende a cerca de 800 euros.

Fonte da PSP disse à agência Lusa que se têm verificado, nas imediações do bairro da Cova da Moura, roubos com violência, estando estes quatro detidos referenciados por "uma enorme quantidade de crimes que efetuam em bando e com elevada agressividade".

A PSP refere ainda que detidos, apesar da idade, apresentam antecedentes criminais vão ser presentes ao tribunal da Amadora para serem sujeitos a medida de coação.