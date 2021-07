CML/Rússia. Exoneração do encarregado de dados votada esta sexta-feira

A Câmara Municipal de Lisboa adiou esta quinta-feira, para sexta-feira, a votação da exoneração do encarregado de proteção de dados do município e coordenador da equipa de projeto de proteção de dados pessoais, Luís Feliciano.

Em declarações à agência Lusa, os vereadores do BE e do PSD já anunciaram que vão votar contra, enquanto o PCP disse que não votará favoravelmente, deixando em aberto se optará pelo chumbo ou pela abstenção. Já o CDS-PP não quis revelar o seu sentido de voto.

Na sexta-feira, os vereadores da Câmara de Lisboa, liderada pelo socialista Fernando Medina, votam a cessação de funções do encarregado de proteção de dados do município e coordenador da equipa de projeto de proteção de dados pessoais, Luís Feliciano, assim como a designação das pessoas que passarão a ocupar os dois cargos.

Tendo em conta os casos de divulgação de dados pessoais de ativistas enviados às embaixadas dos países visados, a autarquia lisboeta considera necessário “rever a composição da equipa de projeto de proteção de dados pessoais, respetivas funções e perfil do coordenador designado”, é referido na proposta assinada pelo vice-presidente, João Paulo Saraiva.

A autarquia propõe a assessora jurídica e professora auxiliar na área do Direito na Universidade Europeia Cristina Caldeira como nova encarregada de proteção de dados e Leonor Gaspar Pinto, coordenadora do Projeto Gestão por Processos na Direção Municipal de Recursos Humanos da autarquia, para assumir a coordenação da equipa de projeto de proteção de dados do município de Lisboa.