Carros e bicicletas. Onde acaba e começa o espaço de cada um?

O caso da morte da ciclista grávida, em Lisboa, gerou uma verdadeira onda de indignação. Patrizia Paradiso tinha 37 anos e não resistiu aos ferimentos decorrentes da colisão entre um automóvel e a bicicleta onde seguia, na Avenida da Índia. Estava grávida de cinco meses.

A zona não tinha ciclovia e há muito que os moradores pediam uma. Os amigos de Patrizia – uma italiana há 14 anos em Portugal – garantem que esta investigadora e professora auxiliar convidada do Instituto Superior Técnico era “daquelas pessoas com todos os cuidados do mundo” quando andava de bicicleta – algo de que sempre foi adepta.

Na sequência deste acontecimento, começaram a ser organizadas vigílias por todo o país para o próximo sábado, dia 3, em memória das vítimas da sinistralidade rodoviária.

A ação começou por ser anunciada para Lisboa, para a Avenida da Índia, mas acabou por alargar-se ao Porto, a Leiria e a Braga.

Bicicletas e carros. Que números temos?

De acordo com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, morreram, em 2019, 26 ciclistas em acidentes e mais de 1.500 velocípedes estiveram envolvidos em colisões. Lisboa é o distrito do país com mais casos.

Bicicletas: veículos com regras

É preciso não esquecer que os velocípedes são equiparados a veículos e os ciclistas (apesar de estarem numa situação de maior fragilidade) equiparados a automobilistas.

Isto significa que quem vai ao volante do carro tem de respeitar a ocupação do espaço para uso das bicicletas, tal como os ciclistas têm de respeitar as regras do Código da Estrada para circularem em segurança.

Dito de outra forma, os ciclistas só podem circular na estrada, na berma, nas ciclovias (caso existam) ou nas faixas reservadas aos transportes. Não podem atravessar nas passadeiras nem ignorar os semáforos ou as regras da prioridade.

O capacete é obrigatório?

Não, embora o seu uso seja altamente recomendável, sobretudo para garantir a proteção dos ciclistas em caso de acidente. Tal como uso de óculos e de luvas, que também não é obrigatório.

Menores têm regras especiais

Os menores até 10 anos podem andar de bicicleta nos passeios, mas atenção: desde que não ponham em perigo ou perturbem os peões.