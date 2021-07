Área Metropolitana de Lisboa mantém cerco ao fim de semana

Veja também:

Pela terceira semana consecutiva, vai ser proibido entrar ou sair da Área Metropolitana de Lisboa (AML) ao fim de semana.

A medida foi anunciada esta quinta-feira pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final da reunião do Concelho de Ministros.

"Relativamente à Área Metropolitana de Lisboa as regras mantêm-se. Nós não temos uma situação epidemiológica que nos permita levantar medidas ou dar qualquer imagem de menor restrição, neste momento, por isso a restrição mantém-se", sublinhou Mariana Vieira da Silva.

A proibição de entrar ou sair da AML entra em vigor às 15h00 de sexta-feira e termina às 06h00 da manhã de segunda-feira.

Está previsto um conjunto de exceções a esta restrição. Quem tem certificado de vacinação ou teste negativo pode circular.

O Governo anuncia "a limitação de circulação na via pública", entre as 23h00 e as 05h00 da manhã, em 45 concelhos com risco elevado e muito elevado.

A medida aplica-se mesmo a pessoas vacinadas contra a Covid-19 ou com teste negativo, explicou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

O objetivo é evitar ajuntamentos noturnos numa fase de agravamento da pandemia de Covid-19, sublinha a governante.

O número de concelhos com risco muito elevado sobe de três para 19: Albufeira, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Constância, Lisboa, Loulé, Loures, Mafra, Mira, Moita, Odivelas, Oeiras, Olhão, Seixal, Sesimbra, Sintra e Sobral de Monte Agraço.



Os concelhos com risco elevado são agora 26: Alcochete, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Avis, Braga, Castelo de Vide, Faro, Grândola, Lagoa, Lagos, Montijo, Odemira, Palmela, Paredes de Coura, Portimão, Porto, Rio Maior, Santarém, São Brás de Alportel, Sardoal, Setúbal, Silves, Sines, Sousel, Torres Vedras e Vila Franca de Xira.

Vários concelhos recuam no desconfinamento, incluindo o Porto.

