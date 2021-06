Tomou primeira dose da AstraZeneca até 25 de abril? Pode tomar a segunda até domingo

Para os restantes centros de vacinação no país, os utentes devem consultar o respetivo horário localmente.

Contudo, explica a "task force", há alguns centros na AMP que poderão igualmente funcionar até às 21h00, pelo que se aconselha a consulta de horários na página da Administração Regional de Saúde do Norte.

Segundo a fonte, na Área Metropolitana de Lisboa (AML) o funcionamento dos centros de vacinação para a toma da segunda dose da AstraZeneca é, globalmente, das 17h00 às 21h00 (alguns podem encerrar às 20h00) e, na Área Metropolitana do Porto (AMP), das 17h00 às 20h00.

Esta informação surge após ter sido reduzido de 12 para oito semanas o intervalo entre as doses na vacina da AstraZeneca.

As pessoas que foram vacinadas com a primeira dose da AstraZeneca até 25 de abril devem dirigir-se até domingo ao mesmo centro de vacinação para receber a segunda dose, informou fonte da "task force" do plano de vacinação.

Na próxima semana (de 5 a 11 de julho), serão os utentes que foram vacinados com a primeira dose entre 26 de abril e 16 de maio que se devem dirigir ao centro de vacinação. Quem recebeu a primeira dose entre 17 e 23 de maio deve tomar a segunda após 12 de julho.

Questionada pela Lusa, a mesma fonte afirmou que as duas doses das diversas vacinas devem ser administradas no mesmo centro de vacinação. Não está prevista a possibilidade de, em período de férias, as pessoas poderem levar a segunda dose em local diferente.

De acordo com o mais recente relatório semanal da vacinação Covid-19, divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS), mais de metade da população portuguesa (53%) já foi vacinada com pelo menos uma dose. Equivale a mais de 5,3 milhões de pessoas.

Segundo o documento, 5.335.683 pessoas já receberam pelo menos uma dose e 3.295.132 têm a vacinação completa, o que representa 32% da população.

Desde o início do plano de vacinação contra a Covid-19, a 27 de dezembro de 2020, Portugal já recebeu mais de 9,5 milhões de vacinas, com 8,3 milhões já distribuídas pelos postos de vacinação do território continental e pelas duas regiões autónomas.

Em Portugal, morreram 17.092 pessoas de 877.195 casos de infeção pelo novo coronavírus, de acordo com o mais recente boletim da DGS.