Teve Covid-19 e ainda não recuperou o olfato? Há um "kit" que o pode ajudar

"A nossa ideia foi usar produtos naturais no sentido que conferem aromas que as pessoas conhecem e dos quais têm uma perceção positiva ou porque estão associados aos alimentos ou à natureza", referiu a investigadora.

O "kit" será apresentado nesta quarta-feira à tarde e é constituído por cinco discos de aromas, criados a partir de matérias-primas 100% vegetais e sem qualquer tipo de conservante, como pó de alecrim, pó de casca de tangerina com pó de bagaço de Baga, pó de bagaço de Touriga Nacional com grãos de erva doce, pó de gengibre com pó de bagaço de Baga e folhas de orégãos.

"Este é um 'kit' que tem vários discos preparados com uma combinação de produtos naturais em determinadas condições e a ideia é que ele possa ser utilizado para o treino de pessoas que têm desvios olfativos, que pode ser perder o olfato ou não, incluindo os pacientes que tiveram Covid-19", explicou Sílvia Rocha, líder do grupo de investigação.

As conclusões do estudo, publicadas no "European R(...)

Numa primeira fase, foram produzidos 100 "kits", que vão ser doados ao Hospital de Aveiro, e que irá agora avaliar, através da realização de um ensaio clínico, a sua eficácia no treino de estimulação e regeneração do epitélio olfativo em indivíduos com comprovada perda olfativa e/ou com desvios olfativos resultantes da infeção pela Covid-19.

"A ideia é que os pacientes sejam acompanhados até recuperarem completamente o olfato usando este "kit" nas suas sessões diárias de treino", disse a investigadora, adiantando que pretendem alargar este ensaio a outros hospitais.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 3.925.816 mortos no mundo, resultantes de mais de 181 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.092 pessoas e foram confirmados 877.195 casos de infeção, de acordo com oboletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.