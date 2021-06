Proteção de Crianças. Denunciadas mais de 40 mil situações de perigo no “ano mais desafiante da nossa vida”

O ano 2020 foi “foi mais desafiante da nossa vida individual e global”, diz a presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, no dia em que é divulgado o relatório anual da atividade das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. De acordo com este documento, no ano passado foram comunicadas mais de 41 mil situações de perigo (41.337), menos 2.459 do que em 2019, mas mais do que em 2018. O destaque vai para a violência doméstica, com 13.363 casos comunicados, o que significa um aumento de 7,6%. Os restantes diagnósticos – perigo na infância e juventude (5.594) e negligência (11.955) – registaram uma diminuição. No que diz respeito à violência doméstica, as situações mais comunicadas foram "ofensa física em contexto de violência doméstica" – cerca de 97% das situações de perigo nesta categoria. No que se refere à negligência, as situações de perigo mais comunicadas são a exposição a comportamentos que possam comprometer o bem-estar e desenvolvimento da criança (25%) e a falta de supervisão e acompanhamento familiar (perto de 21%).

As situações de perigo comunicadas referem-se, sobretudo, a crianças nas faixas etárias entre os 6 e os 17 anos de idade (70%), com valores ligeiramente mais elevados no escalão etário dos 11 a 14 anos. De acordo com o relatório divulgado nesta quarta-feira, 473 do total de situações comunicadas corresponderam a crianças já em acompanhamento. Reinventar para nenhuma criança ficar para trás A presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens garante que as comissões de proteção conseguiram reinventar-se para que nenhuma criança ficasse para trás. “O ano de 2020 foi o ano mais desafiante da nossa vida individual e global [devido à pandemia], aprendemos a viver na vulnerabilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, ter que todos os dias acertar a bússola para perceber o caminho, mas também nos ajudou a uma capacidade de resiliência e reinvenção extraordinária”, disse Rosário Farmhouse à agência Lusa. Apesar de “todos os ventos e marés, [as comissões de proteção] conseguiram reinventar-se”, assegura. No âmbito da prevenção, explicou, chegaram a mais de um milhão de pessoas, transformando atividades presenciais em atividades virtuais “para garantir que as crianças e famílias se sentiam acompanhadas”.