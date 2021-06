Presidente do CDS-PP espera que "culpa não morra solteira" no processo que envolve Berardo

O presidente do CDS-PP espera que "a culpa não morra solteira" no processo que envolve o empresário Joe Berardo, considerando que a "sensação de impunidade" começa a ser preponderante na sociedade portuguesa.

Numa declaração aos jornalistas antes do Conselho Nacional que se reúne hoje por videoconferência, e à 'porta fechada', Francisco Rodrigues dos Santos foi questionado sobre a detenção do empresário madeirense, na terça-feira.

"Eu defendo um sistema que seja forte com os fortes, e não apenas forte com os fracos, e que a justiça no nosso país não seja um problema no combate à corrupção e aos crimes de colarinho branco, mas que seja uma solução. Porque embora a corrupção não seja um problema exclusivamente português, a verdade é que a sensação de impunidade começa a ser uma coisa muito nossa", considerou.

Subscrevendo "na íntegra" as declarações da deputada centrista Cecília Meireles, num primeiro comentário do partido à detenção de Joe Berardo, o presidente do CDS-PP reiterou que "de facto é sempre bom sinal quando a justiça funciona e investiga, sobretudo ilegalidades que já terão sido praticadas há largos anos a esta parte".

E considerou que "cabe à justiça investigar tudo quanto se passou, e todos os contornos de desvios e irregularidades, ilegalidades e crimes que ocorreram, nomeadamente com a relação de alguns devedores" com a banca, porque "no fundo são os portugueses que estão a pagar estas mesmas dívidas através dos seus impostos".

"E é necessário naturalmente ter respeito pelos sacrifícios dos portugueses e que tudo se apure para que a culpa não morra solteira e para que os prevaricadores no fundo se fiquem a rir, achando que nunca vão responder pelas suas ilegalidades", sublinhou Francisco Rodrigues dos Santos.